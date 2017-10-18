Corriere dello Sport, gli allenamenti della Fiorentina saranno aperti ai tifosi viola i mercoledì di ogni mese allo stadio Franchi

Basta muri, ora porte aperte. La Fiorentina continua la sua strada di conciliazione con le altre componenti viola. Dalla stampa ai tifosi, una sorta di “democracia corinthiana” di ritorno, ricordando...

Basta muri, ora porte aperte. La Fiorentina continua la sua strada di conciliazione con le altre componenti viola. Dalla stampa ai tifosi, una sorta di “democracia corinthiana” di ritorno, ricordando i giorni antichi del professor Socrates. Dopo i giorni delle sbarre di ferro che circondavano i campini, dopo le limitazioni di legge all’ingresso al Centro Sportivo (che impedisce a fiorentini di vedere una delle migliori iniziative portate a termine dai fratelli Della Valle), dopo allenatori che reputavano fondamentale la riservatezza del loro lavoro, il vento è cambiato.

La società per prima ha iniziato il nuovo corso (dai festeggiamenti dei 90 anni, al ritorno di tanti miti, con Antognoni di nuovo in società, con tecnico e giocatori di nuovo alle feste dei club e alle iniziative cittadine), adesso si sta sdoganando anche il rapporto con il tecnico Pioli e la critica (complimenti anche a lui, uomo da “tutto alla luce del sole”) e la volontà di un ritorno, più ripetuto possibile, al contatto fra squadra e tifosi. Complice anche l’essere, purtroppo, fuori dalle competizioni internazionali, il club viola potrebbe inaugurare il mercoledì dei tifosi al posto di quello di Coppe. L’iniziativa partirà probabilmente dalle prossime settimane e potrebbe avere un intercalare mensile.

Corriere dello Sport Stadio