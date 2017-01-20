Cena finita, Kalinic ha ribadito a Erceg e Ramadani che vuole restare alla Fiorentina

I due hanno voluto incontrare a cena Kalinic per fargli cambiare idea, niente da fare. L'attaccante resta a Firenze

Secondo quanto riportato da Sky Sport il centravanti della Fiotentina Nikola Kalinic nel corso della cena avvenuta a Firenze questa sera con il suo agente Erceg e l'intermediario di mercato Fali Ramadani ha ribadito la sua volontà di rimanere a giocare in maglia viola. Infatti i due (Ramadani ed Erceg) hanno voluto incontrare l'attaccante croato proprio per provare a fargli cambiare idea. Niente da fare, Kalinic rimane nella Fiorentina.