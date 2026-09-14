Cecchi: "Vanoli vuole trasmettere la fiorentinità a questo gruppo ed è il vero leader viola"

Il giornalista ha lodato Paolo Vanoli

A Radio Bruno il giornalista Stefano Cecchi è intervenuto per parlare della vittoria viola a Venezia: "Abbiamo finalmente rivisto la Fiorentina perché si è visto che volevamo vincere e abbiamo reagito al gol preso all'inizio, cosa che non succedeva prima perché ci deprivamo e uscivamo dalla partita. Vanoli ha dimostrato che la Fiorentina è allenabile anche se Grosso diceva il contrario."

Su Fagioli: "Ha bisogno di carezze e Vanoli lo sa prendere, infatti è stato un mix tra Iachini ed Antognoni. Mi auguro che sia finalmente sbocciato un nuovo leader che finora non si era mai visto."

Su Vanoli: "Lo vedo carico, è investito da questo ruolo e intende trasmettere la fiorentinità a tutti. Vanoli è proprio contento di questa squadra e poi ha un legame unico suggellato all'ultima dello scorso anno con un applauso non banale."