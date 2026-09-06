Cecchi: "Questa squadra non ha identità, siamo tornati ai mali dello scorso anno senza risolvere nulla"

Il giornalista è intervenuto per parlare della sconfitta coi granata

A Toscana TV è intervenuto Stefano Cecchi per parlare della Fiorentina: "Questa squadra non ha identità e non lo è perché non riesce a fare nulla. Manca totalmente un'identità anche se abbiamo cambiato tutto, siamo allo stesso punto dello scorso anno. Non siamo peggiori di Torino e Frosinone, però non riusciamo più a esprimerci perché Comuzzo, Fortini e Mandragora non sono meglio dei nostri, invece oggi ci hanno surclassato e la cosa comica è che erano tutte riserve."

Prosegue: "Al primo inciampo ci siamo persi dopo il pareggio di Mandragora. Loro erano organizzati, invece noi non sapevamo cosa fare e lo abbiamo visto proprio perché siamo fragili. Abbiamo giocato solo dopo il gol con loro che sono calati poi non abbiamo prodotto niente."