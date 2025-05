Cecchi: “Palladino è da confermare, ma ancora non mi convince come gestisce la squadra”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per parlare della situazione in casa viola dopo la fine del campionato: “Sono contento di tornare in Conference perché è una coppa europea e ci fa bene confermarci a livello internazionale. Non credo che la Lazio si sia scansata per non andarci perché ha provato a segnare in tutti i modi ma non ce l’ha fatta, mentre noi ci siamo di nuovo qualificati ed è una bella soddisfazione.”

Sui singoli: “Abbiamo un’ossatura su cui ripartire e i migliori vanno tenuti. Confermo De Gea che deve restare in tutti i modi come Kean, Gosens, Fagioli, Dodo e Pongracic, poi darei via Beltran, prenderei un vice Kean e per 35 milioni cederei Comuzzo anche perché ti torna Valentini dal Verona.”

Su Palladino: “La conferma è doverosa perché è arrivato sesto e ha fatto 65 punti, continua a non convincermi ma deve restare perché comunque ci ha portato in Europa. Non mi piace come gestisce il gruppo, però lo dobbiamo valutare con un altro anno di esperienza.”