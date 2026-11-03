Cecchi: "Mastantuono è il tuo appoggio nelle difficoltà, non si tira indietro e vuole sempre il pallone"

Il giornalista ha lodato la personalità del talento argentino

Certe volte il campo racconta verità scomode, fatte di paure condivise e tensioni palpabili, ma alla fine a contare è il verdetto del tabellone. Nel post-partita di Sassuolo-Fiorentina, il noto giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi, firma de La Nazione, ha analizzato il successo della squadra toscana intervenendo ai microfoni di Toscana TV. Un'analisi senza filtri, divisa tra i limiti mostrati in campo e le grandi individualità che hanno cambiato il volto alla gara.

‘L’ingresso di Gonçalves mi ha stregato’

Difficile, secondo Cecchi, inquadrare la partita attraverso i soli canoni tattici:

«Non so come la Fiorentina abbia fatto a vincere, ma lo ha fatto. Ha giocato una partita da terrorizzata, contro una squadra come il Sassuolo, anch’essa terrorizzata».

La vera scossa, però, è arrivata dalla panchina. La svolta tattica e mentale porta il nome esatto della trequarti:

«La squadra è cambiata con l’ingresso di Gonçalves, punto di riferimento su cui appoggiarsi, e la Fiorentina cambia da così a così... mi ha stregato per qualità di tocco e visione di gioco, senza giocare mai in modo banale».

Un segnale chiaro anche in vista delle prossime scelte di formazione, con la consapevolezza che la dea bendata va aiutata:

«Bisogna andare a conquistarsi la fortuna da soli: non si possono più tenere fuori Gonçalves e Oulaï… anche se ho la sensazione che l’ivoriano non possa giocare assieme a Fagioli».

‘Mastantuono l’appoggio nelle difficoltà’

Approfondendo il reparto nevralgico del campo, Cecchi si sofferma sui profili che compongono la mediana e la trequarti viola, evidenziando gerarchie ribaltate dal campo:

«Oulaï non è un regista classico, è anche un incontrista. Pensavo Fagioli potesse essere il punto di riferimento della squadra, invece lo è Mastantuono».

Sorprende la maturità del talento argentino, capace di prendersi la squadra sulle spalle nonostante la giovanissima età:

«Nei momenti di difficoltà è l’argentino l’appoggio, ed ha 19 anni, ma ha la personalità di tranquillizzare la squadra e dire “Tranquilli, ci sono io”».

A completare il quadro delle note liete c'è un altro elemento offensivo che non ha paura di prendersi responsabilità: