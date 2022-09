Cecchi: “Mancata la cattiveria in avanti e quel favore di Saturno”

Cosa è mancato per il colpo pieno? Forse un po’ più di cattiveria là davanti; forse il peso di un centravanti che abbia più presenza in area; forse la maturità di rendere concreta la mole di gioco sviluppata. O forse il manifesto di ciò che è mancato sta nel fotogramma di quel rigore fallito, in quel balzellare beffardo del pallone che, dopo aver colpito il palo interno, ha voluto per forza uscire. Dimostrando come alla Fiorentina sia mancato soprattutto il favore di Saturno, quel fattore C. che, nel calcio come nella vita, determina trionfi e declini. Per questo il punto può autorizzare il rimpianto ma è da salutare con un applauso collettivo. Lo scrive Cecchi in La Nazione.

LEGGI ANCHE, SOTTIL: “C’È AMAREZZA, POTEVAMO FARE DI PIÙ. POSSIAMO GIOCARCELA CON TUTTI, ADESSO TESTA AL RIGA”