Cecchi: "La Fiorentina deve essere operaia, Vanoli non ha trasmesso il giusto atteggiamento"

L'amaro calice mandato giù a Genova continua a far discutere in casa Fiorentina. AI microfoni del Pentasport su Radio Bruno, il noto giornalista Stefano Cecchi ha analizzato senza filtri il momento delicato della formazione viola, criticando l'approccio mostrato a Marassi ma indicando anche la via per ripartire immediatamente.

Cecchi ha esordito richiamando l'orgoglio del popolo gigliato, evidenziando il netto contrasto tra le due frazioni di gioco disputate contro il Genoa:

"Chi sostiene la Fiorentina non tollera le umiliazioni e nemmeno la rassegnazione, ma la prima frazione di gara a Genova è stata letteralmente buttata via. Nella ripresa c'è stata una reazione d'orgoglio, tanto che lo stesso De Rossi ha ammesso di aver tremato. Nessuno poteva immaginare un avvio così sbadato, anche se eravamo consapevoli che questo gruppo fosse ancora un cantiere aperto: vi è mai capitato di vedere nei massimi campionati una disattenzione simile a quella di Ranieri in occasione del raddoppio?"