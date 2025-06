Cecchi: “Kean rimarrà a Firenze, puó vacillare solo se arrivano soldi dalla Premier”

A Radio Bruno é intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per parlare di Fiorentina dopo gli ultimi acquisti: “Sono tre acquisti buoni che hanno portato un miglioramento della rosa perché sono giocatori funzionali che ti danno più alternative rispetto al passato. Mi sento fiducioso perché la società si sta muovendo bene anche se rimangono dei dubbi come il futuro di Kean, che con De Gea, sono i due pilastri su cui si poggia tutta la Fiorentina. Devono restare entrambi e da quest’ossatura bisogna continuare a costruire per sognare in grande anche con un ottimo allenatore come Pioli.”

Su Kean: “Mi hanno detto che a Firenze sta bene. Certo che se arrivasse un’offerta alta, sarebbe difficile trattenerlo perché è richiesto e la Premier League è una destinazione che mi spaventa molto più dell’Arabia che non offre un palcoscenico alla sua altezza. Secondo me rimarrà in viola.”

Su Gudmundsson: “Sarebbe ottimo tenere un giocatore come lui, ma bisogna trovare un nuovo accordo con il Genoa perché l’appello del suo processo è un ostacolo. Non spenderei soldi per lui che é a processo, sarebbe un rischio da non correre. Mi piacerebbe vedere lui con Dzeko e Kean.”