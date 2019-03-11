Cecchi: "Il pianto di Chiesa è il sintomo del sentimento del ragazzo verso questi colori. Per un paio d'anni.."

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato all'emittente Radio Bruno Toscana di Federico Chiesa, del suo problema muscolare e del suo futuro. Ecco le sue parole: "Tutto il gruppo della Fiorentina sente...

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato all'emittente Radio Bruno Toscana di Federico Chiesa, del suo problema muscolare e del suo futuro. Ecco le sue parole: "Tutto il gruppo della Fiorentina sente fortemente la maglia viola. Questo accade per merito di ciò che ha creato Pioli. Chiesa ha pianto perché ha un sentimento forte verso questi colori e la città. È un giocatore che a Firenze è coccolato, non l'ho mai sentito criticare più di tanto anche quando ha sbagliato. Vorrei tanto vederlo altri due anni, o almeno uno, in maglia viola: vendiamo qualcuno, ma lui teniamolo".