Cecchi Gori: "Fiorentina, sai quanta passione ci ho messo. Della Valle e tifosi? Non mi interessa"

L'ex patron della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori - presente oggi a Firenze per registrare una trasmissione Rai - ha parlato ai media presenti: "Firenze è la mia città, sono riaffiorati tanti ricordi...

L'ex patron della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori - presente oggi a Firenze per registrare una trasmissione Rai - ha parlato ai media presenti: "Firenze è la mia città, sono riaffiorati tanti ricordi venendo qui. E' stato come un lampo. Sapete tutti che passione ci mettevo nella squadra, perché è il simbolo della città. Da tifoso spero che le cose vadano bene: i tempi sono cambiati, ma non bisogna mai perdere la speranza. Della Valle e i tifosi? Non mi interessa il rapporto tra loro".