Cecchi: ''Fiorentina viva e in salute, grave errore cedere allo sconforto dopo Reggio Emilia''
Il noto giornalista Stefano Cecchi suggerisce cauto ottimismo in vista della sfida contro la Juventus di mercoledì.
Stefano Cecchi, celebre firma de La Nazione, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, dicendo la sua sull'attuale momento della squadra a poco più di 48 ore dal match di semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. Queste le sue parole: ''La Fiorentina che ha perso a Reggio Emilia è una squadra viva e in salute. Cedere allo sconforto e pessimismo sarebbe la cosa più folle. Questa squadra può vincere contro qualsiasi avversario e finalmente propone un calcio positivo che fa divertire chi la guarda.
Paradossalmente è stata una partita giocata meglio rispetto a quella vittoriosa contro l'Atalanta. Il calcio spesso è spietato negli episodi, gli errori dei singoli fanno il resto. Adesso testa alla Juventus in Coppa Italia. Per colmare il gap tecnico-qualitativo servirà giocare uniti come collettivo portando avanti le idee tattiche di Italiano. Anche per i bianconeri sarà una partita speciale e sentita, momento della stagione decisivo.
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