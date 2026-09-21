Cecchi esalta Vanoli: "Lui è un fiorentino dentro, è un mix tra Prandelli e Iachini come tecnico"

Il giornalista ha parlato di Vanoli dopo Fiorentina-Napoli

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare di Fiorentina: "Dragusin è il punto di riferimento della Fiorentina a livello difensivo e guida il reparto. Adesso il compagno migliore è Ranieri anche se Pongracic forse è più forte, ma ieri Dragusin è stato dominante ed infatti Hojlund non l'ha mai presa."

Sulla Fiorentina: "A me ieri è piaciuta e sogno molto vedendo una prestazione del genere perché abbiamo fatto una grande prova. Dobbiamo ringraziare Vanoli che non è la copia pallida dello scorso anno, infatti è stato contestato invece ora il pubblico gli sta vicino. Vanoli è uno dei nostri ed ha un passaporto di cittadinanza che gli dà delle certezze, lo vedo come un mix tra Prandelli e Iachini."