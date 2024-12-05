Cecchi contro Colpani: "Non ha strusciato un pallone da inizio stagione. È il vero problema della Fiorentina"
Intervenuto ai microfoni di Toscana Tv, Stefano Cecchi ha così parlato della Fiorentina dopo la sconfitta ai calci di rigori contro l'Empoli, soffermandosi anche su Andrea Colpani: "Veniamo a Colpani,...
Intervenuto ai microfoni di Toscana Tv, Stefano Cecchi ha così parlato della Fiorentina dopo la sconfitta ai calci di rigori contro l'Empoli, soffermandosi anche su Andrea Colpani: "Veniamo a Colpani, che da inizio anno non fa una partita normale. Non ha mai strusciato palla con l’Empoli, così come da inizio stagione. È il problema vero della squadra, doveva essere un trascinatore ma continua ad essere distante dalla partita, nonostante lo abbia voluto Palladino".
PELLISSIER: “LA FIORENTINA SARÀ UNA BELLA GATTA DA PELARE PER IL CAGLIARI, MA I VIOLA QUALCOSA CONCEDONO”
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