Cecchi: "Beltran è l'uomo della domenica, inaspettato. Ora speriamo non sia un fuoco fatuo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Cecchi, ha così parlato di Lucas Beltran: "Se mi chiedi chi è l'uomo della domenica ti dico lui, perché è inaspettato e lo pensavi partito. Ha messo in...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Stefano Cecchi, ha così parlato di Lucas Beltran: "Se mi chiedi chi è l'uomo della domenica ti dico lui, perché è inaspettato e lo pensavi partito. Ha messo in mostra ciò che pensavamo di lui. Spero che non sia il fuoco fatuo di un giorno e se lo abbiamo veramente trovato, diventa un giocatore importantissimo per questa Fiorentina. Le ultime due partite ci dicono che la Fiorentina può farcela a rientrare tra le prime del campionato. Ci sono squadre più forti di noi che adesso non stanno andando bene, come Roma e Atalanta, ma il gap con la Lazio si è sicuramente accorciato".

REPUBBLICA, KEAN CI SARÀ CON LA ROMA

https://www.labaroviola.com/repubblica-rivela-kean-ci-sara-contro-la-roma-riposa-in-conference-gudmundsson-out-domenica/273439/