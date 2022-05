Cecchi amaro: “Europa persa, ma non oggi. La Fiorentina ha tenuto testa ad un Milan da scudetto”

Stefano Cecchi, giornalista e noto opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la sconfitta della Fiorentina contro il Milan. Ecco le sue parole: “La Fiorentina è stata in partita con la prima della classe e ha rischiato anche di far gol. C’è amarezza, fa male perché si è perso per un errore evidente. Europa? Per me l’abbiamo persa in altre occasioni. Ma la Viola oggi è tornata squadra e, invece della squadra fragile vista ultimamente, c’è una squadra che riparte, e lo fa con il centrocampo di Salerno. Espulsione Maleh? Per me la prima ammonizione è discutibile, Youssef disturba Maignan fuori dall’area. In ogni caso, la squadra ha fatto vedere che ha un futuro. Non facciamoci portar via dall’amarezza. Io vedo un futuro e continuo a pensare che la Fiorentina stia facendo miracoli. Penso che oggi avremmo perso anche con Vlahovic, oggi non è mancato il centravanti, ma gli esterni. Pensavo di avere qualcosa in più dalle fasce”.