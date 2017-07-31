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Ceccarini: "Kalinic? Il Milan non ha fretta. Pavoletti resta al Napoli fino ai preliminari Champions, poi..."

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: “Il Milan non ha fretta su Kalinic, che la Fiorentina valuta 30 milioni. Pavoletti resterà a Napoli almeno fino al playo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 12:24
Ceccarini: "Kalinic? Il Milan non ha fretta. Pavoletti resta al Napoli fino ai preliminari Champions, poi..." -
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L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: “Il Milan non ha fretta su Kalinic, che la Fiorentina valuta 30 milioni. Pavoletti resterà a Napoli almeno fino al playoff di Champions. Vecino farà le visite con l’Inter martedì”.

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