Ceccarini: "Kalinic? Il Milan non ha fretta. Pavoletti resta al Napoli fino ai preliminari Champions, poi..."

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: “Il Milan non ha fretta su Kalinic, che la Fiorentina valuta 30 milioni. Pavoletti resterà a Napoli almeno fino al playo...

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: “Il Milan non ha fretta su Kalinic, che la Fiorentina valuta 30 milioni. Pavoletti resterà a Napoli almeno fino al playoff di Champions. Vecino farà le visite con l’Inter martedì”.