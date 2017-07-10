Ceccarini: "Kalinic dirà addio a Firenze aldilà del Milan. La Fiorentina non vuole giocatori in cambio di Bernardeschi"

Kalinic ha detto che vuole cambiare aria e così farà. A prescindere dal Milan. La Fiorentina vuole solo soldi dalla Juventus per Bernardeschi" così Ceccarini

A Radio Blu ha parlato l'esperto di mercato di Sport Mediaset Niccolò Ceccarini, queste le sue parole:

Kalinic in rossonero per adesso è tutto bloccato, resta un’operazione che il Milan può chiudere in ogni momento quindi lo tiene da parte. Non penso che il giocatore resti alla Fiorentina aldilà del Milan, perché ha preso una posizione precisa, ha detto che vuole andare via e considera finita la sua esperienza a Firenze. Pioli ci vorrà parlare, ma non penso cambi niente. Bernardeschi alla Juventus? Si sta lavorando sui bonus, la Fiorentina vuole solo soldi e non contropartite tecniche”.