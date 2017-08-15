Ceccarini: "Kalinic e Badelj al Milan, Antonelli e Paletta in viola. Ma le trattative non sono collegate..."

L'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato di Fiorentina a TMW Radio: “Il Milan vuole Kalinic entro giovedì, contestualmente sono ore decisive per Simeone del Genoa. Le operazioni sono le...

L'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha parlato di Fiorentina a TMW Radio: “Il Milan vuole Kalinic entro giovedì, contestualmente sono ore decisive per Simeone del Genoa. Le operazioni sono legate, l’argentino sostituirà il croato. I viola hanno preso anche Gil Dias, portoghese che arriva dal Monaco in prestito biennale con diritto di riscatto. Credo che i rossoneri non si fermeranno, vorrebbero chiudere per Renato Sanches ma bisogna valutare se l’affare è possibile. C’è Badelj che può interessare, con la Fiorentina – oltre Kalinic – possono esserci altre trattative. I viola sono su Paletta e Antonelli. Queste potrebbero essere operazioni slegate dall’affare per l’attaccante croato”.