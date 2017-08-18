Ceccarini: "Kalinic al Milan operazione bloccata. C'è l'accordo ma mancano le garanzie sul pagamento"

La situazione è chiara e il calciatore croato ha preso una decisione chiara. Vuole e aspetta solo il Milan" così l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW radio, queste le sue parole:

"Kalinic in questo momento non si allena con la Fiorentina, ha il certificato per 5 giorni. La situazione è bloccata e al momento non ci sono sviluppi, se non che il giocatore ha preso una posizione abbastanza chiara e continua a voler andar via. Il Milan ha l'accordo con la Fiorentina ma non si è ancora sbloccata la situazione delle modalità di pagamento, per cui i rossoneri continuano a lavorare anche su altre prospettive, però lo fanno a prescindere e non solo perché si è bloccato l'affare Kalinic. Il Milan ha sempre pensato di realizzare un sogno, che è quello di prendere un attaccante di sicuro affidamento come potrebbe essere Kalinic ma anche quello di regalare ai tifosi un altro attaccante, che potrebbe essere Aubameyang. Per quest'ultimo ci sono delle possibilità e fino a quando il Milan vede che c'è possibilità continuerà a provarci"