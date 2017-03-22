Ceccarini: "Ilicic sarà venduto, Saponara prenderà il suo posto. Bernardeschi resta, è il futuro della Fiorentina"

L'errore è stato quello di non cedere Ilicic, adesso dalla sua cessione si ricavarà di meno rispetto a quello che la Fiorentina avrebbe preso..." così Ceccarini a Radio Blu

A Radio Blu ha parlato l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, queste le sue parole: "Il futuro immediato per Ilicic è la cessione. Si parlava di un rinnovo già fatto che però non è arrivato e adesso con una buona offerta il giocatore può partire. Lui era da vendere l’anno scorso, oggi si può ricavare meno da una sua cessione. Saponara dovrebbe andare a coprire il posto di Ilicic e Bernardeschi non si può vendere perché rappresenta il futuro immediato della Fiorentina. Mi auguro che la società voglia fare una squadra su Bernardeschi così che possa essere contento anche lui di rimanere a Firenze. Se la Fiorentina vuole crescere non può vendere uno come Berna”.