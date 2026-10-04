Ceccarini: "Dodo rimane un'opzione viva per il Napoli, possibili contatti per gennaio per lui"

Il terzino brasiliano è ai margini del progetto viola

In un intervento per TuttoMercatoWeb, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sugli ultimi sviluppi legati alla situazione del terzino viola Dodo.

Ancora fuori dai piani

Lo scenario resta complesso: la trattativa per il prolungamento del contratto è bloccata e la sensazione è che le parti siano ormai ai ferri corti. Rimane da verificare se ci saranno i presupposti per rivedere il brasiliano tra i convocati della Fiorentina; nel frattempo, il Napoli osserva l'evoluzione dell'intento con grande attenzione.

L'analisi su Dodo

“Per la corsia di destra resta sempre d'attualità l'ipotesi Dodo. Si tratta tuttavia di una pista che il club azzurro valuterebbe soltanto qualora il giocatore non prolungasse con la società gigliata, così da poterlo ingaggiare a scadenza di contratto”, ha spiegato Ceccarini.