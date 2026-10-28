Ceccarini: "De Gea non si muove a gennaio, ma in estate la Fiorentina sentirà delle offerte"

Il giornalista ha parlato del portiere spagnolo gigliato

Ospite della trasmissione Nik&Nik su Radio FirenzeViola, il direttore di Tuttomercatoweb ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul futuro di David De Gea in maglia viola.

«Già durante la scorsa sessione estiva si ipotizzava una possibile partenza del portiere, esattamente come per Gosens — ha spiegato Ceccarini —. A suo tempo feci una domanda precisa a Paratici in conferenza stampa, e difatti Gosens ha poi cambiato aria. Se fosse arrivata una proposta economica importante, gradita anche al calciatore, la società l'avrebbe certamente vagliata. Adesso De Gea veste i panni del capitano ed è un elemento di altissimo livello, ma nei piani futuri della Fiorentina c'è la ferma intenzione di sondare il mercato per un nuovo estremo difensore che possa raccoglierne l'eredità».

Gli scenari per il futuro

Nonostante l'attuale centralità dello spagnolo, le strategie del club guardano già avanti: «In questo momento è un punto di riferimento imprescindibile e sta aiutando la squadra a uscire da questo momento difficile. Guardando a giugno, però, i profili sul taccuino sono diversi: si parla di alternative come Beltran o della valorizzazione del giovane Martinelli, lasciando presagire un domani che potrebbe fare a meno di De Gea».