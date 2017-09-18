Ceccarini: "Chiesa è il piu forte della Fiorentina, il Napoli era pronto a far follie per lui ma la società viola..."

È il profilo del giocatore ideale moderno. Ha tutto. Per lui la Fiorentina ha rifiutato ogni tipo di offerta" così Niccolò Ceccarini su TMW

Niccolò Ceccarini ha parlato a TMW radio, queste le sue parole sulla Fiorentina:

"Chiesa è straordinario perché ha ancora tante qualità inespresse. E’ un giocatore moderno: ha gamba, tecnica, vede la porta, è instancabile, sa rincorrere l’avversario ed è generoso. E’ in questo momento il giocatore più forte e importante della Fiorentina e la Viola lo blinderà.

Sa che dovrà rinnovargli il contratto con tanto di adeguamento a cifre consone per il suo talento. Il Napoli era pronto a spendere 35mln, e si tratta di un giocatore di altissimo profilo e che si trova benissimo a Firenze. Contro la Fiorentina i bianconeri sono i favoriti ma la Fiorentina viene da due vittorie consecutive, è una squadra che gioca libera di testa e proverà a fare la sua partita. E un medesimo atteggiamento lo avrà il Torino."