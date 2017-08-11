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Ceccarini: "Badelj va al Milan solo se i rossoneri fanno qualcosa in uscita"

A TMW Radio parla Niccolò Ceccarini, a proposito del possibile trasferimento al Milan di Badelj: “Se un centrocampista dovesse andar via dal Milan, allora si potrebbe aprire la pista Badelj. Il giocat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2017 17:28
Ceccarini: "Badelj va al Milan solo se i rossoneri fanno qualcosa in uscita" -
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A TMW Radio parla Niccolò Ceccarini, a proposito del possibile trasferimento al Milan di Badelj: “Se un centrocampista dovesse andar via dal Milan, allora si potrebbe aprire la pista Badelj. Il giocatore non vuole rinnovare con la Fiorentina”.

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