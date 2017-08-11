Ceccarini: "Badelj va al Milan solo se i rossoneri fanno qualcosa in uscita"
A TMW Radio parla Niccolò Ceccarini, a proposito del possibile trasferimento al Milan di Badelj: “Se un centrocampista dovesse andar via dal Milan, allora si potrebbe aprire la pista Badelj. Il giocat...
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2017 17:28
A TMW Radio parla Niccolò Ceccarini, a proposito del possibile trasferimento al Milan di Badelj: “Se un centrocampista dovesse andar via dal Milan, allora si potrebbe aprire la pista Badelj. Il giocatore non vuole rinnovare con la Fiorentina”.