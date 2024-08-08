Ceccarini annuncia: "Domani De Gea svolgerà le visite mediche con la Fiorentina"
Niccolò Ceccarini ha annunciato che le visite mediche del portiere spagnolo ex Man Utd con la Fiorentina sono in programma già domani
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2024 22:55
Il direttore di TMW, il giornalista fiorentino Niccolò Ceccarini ha riportato poco fa sul suo profilo X la notizia che David De Gea svolgerà domani le visite mediche con la Fiorentina. A seguire l'ufficialità
Pedullà annuncia: “De Gea alla Fiorentina: contratto da 1 milione più bonus con opzione. Presto a Firenze”
https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-de-gea-alla-fiorentina-contratto-da-1-milione-piu-bonus-con-opzione-presto-a-firenze/263506/