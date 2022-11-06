C'è solo la Fiorentina a Marassi, la viola batte 2-0 la Samp. In gol Bonaventura e Milenkovic
Un'ottima Fiorentina quella vista oggi a Marassi. Un risultato che fa respirare i viola
Al 4’ la Fiorentina passa in vantaggio, Ikone allarga su Dodo che mette il pallone dentro per Bonaventura che batte il portiere ospite. Al 12’ Ikone ruba palla e mette a sedere Audero poi invece di andare al tiro mette dentro per Kouamé che calcia subito ma Bereszynski si stende ed evita la rete del 2-0 viola. Al 16’ occasione per la Sampdoria sulla testa di Colley. Al 29’ Kouamé mette dentro il pallone per Jovic che prende viene schiacciato a sandwich tra Audero e Villar, l’arbitro fischia rigore ma poi lo revoca all’OFR. Al 48’ Caputo prova il tiro dalla distanza deviato in angolo da Milinkovic, Sampdoria vicina all’1-1.
Al 57’ cross dentro di Mandragora si libera bene Bonaventura che però colpisce male il pallone. Al 58’ cross dentro di Mandragora per Milenkovic che svetta in mezzo a quattro giocatori blucerchiati e firma il 2-0 per la Fiorentina. Al 92' Caputo trova il tiro ma senza impensierire Terracciano Sampdoria-Fiorentina termina 0-2.
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