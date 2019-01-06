Labaro Viola

CdS, De Laurentiis offrì in estate 50mln per Chiesa. Dopo il no viola tornerà all’assalto

Federico Chiesa è uno dei pupilli di Aurelio De Laurentiis, che la scorsa estate aveva messo sul piatto dei Della Valle 50 milioni per strapparlo alla Fiorentina. A quei tempi la proprietà viola non s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 gennaio 2019 13:31
CdS, De Laurentiis offrì in estate 50mln per Chiesa. Dopo il no viola tornerà all’assalto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
Napoli
De Laurentiis
Chiesa
Condividi

Federico Chiesa è uno dei pupilli di Aurelio De Laurentiis, che la scorsa estate aveva messo sul piatto dei Della Valle 50 milioni per strapparlo alla Fiorentina. A quei tempi la proprietà viola non se l'è sentita di lasciare andare il ragazzo, ma il Napoli continua a studiarlo e a volerlo fortemente. Il classe '97 la prossima estate potrebbe partire, vista l'ambizione di misurarsi con un grande club, e su di lui ci sono anche Juventus ed Inter, piste altrettante gradite al giocatore. A riportarlo è il Corriere della Sera.

Fonte: Tuttomercatoweb

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok