CdS, De Laurentiis offrì in estate 50mln per Chiesa. Dopo il no viola tornerà all’assalto

Federico Chiesa è uno dei pupilli di Aurelio De Laurentiis, che la scorsa estate aveva messo sul piatto dei Della Valle 50 milioni per strapparlo alla Fiorentina. A quei tempi la proprietà viola non s...

Federico Chiesa è uno dei pupilli di Aurelio De Laurentiis, che la scorsa estate aveva messo sul piatto dei Della Valle 50 milioni per strapparlo alla Fiorentina. A quei tempi la proprietà viola non se l'è sentita di lasciare andare il ragazzo, ma il Napoli continua a studiarlo e a volerlo fortemente. Il classe '97 la prossima estate potrebbe partire, vista l'ambizione di misurarsi con un grande club, e su di lui ci sono anche Juventus ed Inter, piste altrettante gradite al giocatore. A riportarlo è il Corriere della Sera.

Fonte: Tuttomercatoweb