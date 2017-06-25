CdS: Bernardeschi è attratto dalla Juventus, a breve inzierà il dialogo fra le due società
La dirigenza della Juventus proverà a convincere i Della Valle a privarsi del numero 10 con un'offerta da 40 milioni di euro più bonus
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2017 12:19
Federico Bernardeschi è attratto dal progetto bianconero e i colloqui con la Fiorentina potrebbero iniziare presto. La dirigenza della Juve adesso dovrà convincere i Della Valle a trattarne la cessione senza particolari pregiudizi. Di sicuro, sarà presentata un’offerta adeguata alle qualità del calciatore e all’altezza della concorrenza: si parla di 40 milioni più bonus.
Fonte: Corriere dello Sport