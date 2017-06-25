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CdS: Bernardeschi è attratto dalla Juventus, a breve inzierà il dialogo fra le due società

La dirigenza della Juventus proverà a convincere i Della Valle a privarsi del numero 10 con un'offerta da 40 milioni di euro più bonus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2017 12:19
CdS: Bernardeschi è attratto dalla Juventus, a breve inzierà il dialogo fra le due società - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Federico Bernardeschi è attratto dal progetto bianconero e i colloqui con la Fiorentina potrebbero iniziare presto. La dirigenza della Juve adesso dovrà convincere i Della Valle a trattarne la cessione senza particolari pregiudizi. Di sicuro, sarà presentata un’offerta adeguata alle qualità del calciatore e all’altezza della concorrenza: si parla di 40 milioni più bonus.

Fonte: Corriere dello Sport

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