CdS: Bernardeschi è attratto dalla Juventus, a breve inzierà il dialogo fra le due società

La dirigenza della Juventus proverà a convincere i Della Valle a privarsi del numero 10 con un'offerta da 40 milioni di euro più bonus

Federico Bernardeschi è attratto dal progetto bianconero e i colloqui con la Fiorentina potrebbero iniziare presto. La dirigenza della Juve adesso dovrà convincere i Della Valle a trattarne la cessione senza particolari pregiudizi. Di sicuro, sarà presentata un’offerta adeguata alle qualità del calciatore e all’altezza della concorrenza: si parla di 40 milioni più bonus.

Fonte: Corriere dello Sport