CdS, Badelj stufo, vuole andare via dalla Lazio, Pioli lo rivuole alla Fiorentina ma...

Badelj poco impiegato da Inzaghi, preferirebbe andare via: è evidente. La Lazio chiede 8-10 milioni per il suo cartellino. Pioli lo riaccoglierebbe, ma la Fiorentina lo aveva perso a parametro zero. A...

Badelj poco impiegato da Inzaghi, preferirebbe andare via: è evidente. La Lazio chiede 8-10 milioni per il suo cartellino. Pioli lo riaccoglierebbe, ma la Fiorentina lo aveva perso a parametro zero. All’estero due piste: Zenit San Pietroburgo e Sporting Lisbona. Vedremo, scrive il Corriere dello Sport.