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CdS, Badelj stufo, vuole andare via dalla Lazio, Pioli lo rivuole alla Fiorentina ma...

Badelj poco impiegato da Inzaghi, preferirebbe andare via: è evidente. La Lazio chiede 8-10 milioni per il suo cartellino. Pioli lo riaccoglierebbe, ma la Fiorentina lo aveva perso a parametro zero. A...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 gennaio 2019 12:10
CdS, Badelj stufo, vuole andare via dalla Lazio, Pioli lo rivuole alla Fiorentina ma... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Badelj poco impiegato da Inzaghi, preferirebbe andare via: è evidente. La Lazio chiede 8-10 milioni per il suo cartellino. Pioli lo riaccoglierebbe, ma la Fiorentina lo aveva perso a parametro zero. All’estero due piste: Zenit San Pietroburgo e Sporting Lisbona. Vedremo, scrive il Corriere dello Sport.

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