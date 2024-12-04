Cataldi: "Non è stato facile giocare oggi e ce ne siamo accorti anche noi, Edo tecnicamente ci mancherà"

Intervistato nel post partita di Fiorentina-Empoli Danilo Cataldi si è espresso sulla partita e sul momento vissuto in questi giorni in casa Fiorentina, queste le parole:"Penso che non è stato facile...

Intervistato nel post partita di Fiorentina-Empoli Danilo Cataldi si è espresso sulla partita e sul momento vissuto in questi giorni in casa Fiorentina, queste le parole:

"Penso che non è stato facile giocare oggi nonostante tutto, soprattutto il primo tempo ce ne siamo accorti anche noi ed era sotto gli occhi di tutti. So che Edo sta bene rispettiamo la sua privacy visto che vuole che se ne parli poco, dispiace uscire in questa maniera non ce la meritavamo.

L’Empoli ce lo aspettavamo così come in campionato, tolti i due goal non ricordo grosse difficoltà da parte nostra. Stasera non siamo riusciti a sfruttare le occasioni peccato.

Edoardo tecnicamente ci mancherà tanto perché ci dava una mano anche un po’ come lo utilizzava il mister fuori ruolo, perché in quel fuori ruolo lui aveva trovato le condizioni giuste. Ci mancherà come ragazzo perché era un ragazzo straordinario ma sono convinto che tornerà presto. Abbiamo ragazzi straordinari come Sottil che ci possono aiutare, fino ad adesso siamo stati bravi ad essere squadra è stata la nostra forza"

CAGLIARI SU TERRACCIANO

https://www.labaroviola.com/terracciano-il-cagliari-fa-sul-serio-per-gennaio-ma-il-portiere-non-vuole-lasciare-firenze/279428/