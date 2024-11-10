Cataldi ancora ai box, nonostante i progressi, si è preferito non rischiarlo. Tornerà in campo dopo la sosta 

Gli acciacchi muscolari non sono ancora totalmente alle spalle

Niente da fare, anche per la sfida contro il Verona è rimasto fuori dai convocati Danilo Cataldi. L’ex capitano della Lazio era l'unico giocatore della rosa che era rimasto fino all'ultimo in forse e si è preferito non rischiare nonostante i progressi degli ultimi giorni. Il centrocampista non si è ancora messo alle spalle gli acciacchi muscolari accusati nel finale di partita contro la Roma e per questo, dopo attente valutazioni, lo staff medico viola ha suggerito di lasciare a riposo il calciatore anche per questa domenica.

A centrocampo contro il Verona pochi dubbi: dopo la serataccia di Nicosia conferma dal 1' per Adli. Al suo fianco torna titolare Bove, dirottato di nuovo in mezzo dopo aver giocato spesso largo a sinistra. Lo scrive La Nazione.

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