Castrovilli sul rientro: "Durante la pausa farò il salto finale per centrare il bersaglio a gennaio"

Il fantasista viola dopo essere stato lontano dai campi per 9 lunghi mesi sembra pronto per tornare a disposiziome dopo la sosta dei Mondiali

Il numero 10 della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, ha pubblicato un post sul suo Instagram dove esprime la propria voglia di tornare in campo 9 mesi dopo quel brutto infortunio rimediato lo scorso Aprile contro il Venezia. Di seguito le sue parole:

"Ciao ragazzi, ben ritrovati!

Cosa dirvi? il mio percorso continua, sacrificio quotidiano e sorriso non mancano mai come in tutti questi mesi nonostante le mille turbolenze...

Le partite, la squadra, il calore dei tifosi sono state assenze incolmabili, ma so che presto risentirò tutto questo, l’adrenalina e la voglia di dare un mio contributo alla squadra.

Ma attenzione… sto tornando più carico di prima e consapevole che il calcio è la mia vita.

Cosa c’è di più bello lavorare e amare ciò che si fa?

Come sapete tutti, adesso c’è la pausa del campionato e farò il salto finale per centrare il bersaglio a gennaio.

La partita in cui tornerò sarà la 100esima con la maglia viola, un numero importante, una cifra tonda, che si lega al mio numero di maglia… un traguardo speciale!

Da oggi parte il countdown e nelle prossime settimane cercherò di ripercorrere insieme a voi qualche momento del mio percorso in Viola, dall’esordio al primo gol…

Mi mancate cari tifosi, ma il vostro affetto lo sento e lo porto sempre con me.

Adesso vi saluto, vado a continuare il mio recupero con l’unico obiettivo: tornare e farvi felici.

Il vostro Gae.💜"

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