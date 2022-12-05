Castrovilli: "Sono rientrato a pieno regime, ora 15 giorni di cautela. Rientro? Punto al Monza"

Conference? Voglio farmi anche un regalo di compleanno perché giochiamo il 16 e il mio compleanno sarà il 17

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, presente a Scarperia per il premio Le Velo, ha parlato dal palco. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Per me questo premio è un onore. Secondo me il successo viene con il lavoro, con l'umiltà e con tanti sacrifici. Poi voler migliorare ogni singolo dettaglio e metterlo in campo. Quanto è stato difficile lavorare in questi mesi? Mi manca tanto il campo. È stato molto difficile e devo ringraziare la mia famiglia, mia moglie e lo staff della Fiorentina. Grazie ai messaggi dei tifosi ho avuto una forza in più per affrontare l'infortunio. Io dico di vedere sempre i lati positivi perché danno grande forza per andare avanti".

Il ritorno in campo col Monza?

"Sono rientrato a pieno regime con la squadra, ora aspettiamo altri 15 giorni per cautela. Poi dal 15 di dicembre proseguiamo il nostro percorso che coinvolge anche le amichevoli: speriamo di essere pronti per la prima di campionato".

E la Conference?

"Voglio farmi anche un regalo di compleanno perché giochiamo il 16 e il mio compleanno sarà il 17".

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