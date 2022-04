Castrovilli si fotografa con la maglia della Fiorentina e scrive: “Forza ragazzi, sono già pronto”

Gaetano Castrovilli è stato operato giovedi scorso a Roma e adesso inizia il suo lungo percorso riabilitativo che lo riporterà in campo nel 2023. Prima della gara contro la Salernitana, il numero dieci della Fiorentina si è fotografato sul divano con la maglia viola e ha scritto: “Forza Ragazzi, sono già pronto”. Un modo per caricare la squadra e far sentire tutta la sua vicinanza.

