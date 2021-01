CorSport, Castrovilli, serve la sua leadership alla Fiorentina: oggi il 10 deve fare la differenza

Si può essere “veterani” anche a 23 anni, perfino con una maturazione ancora da completare. Gaetano Castrovilli oggi pomeriggio contro l’Inter può innalzare a “uomo d’esperienza” in grado di prendere in mano le chiavi del centrocampo e fai la differenza in una formazione che conosce già bene e in una città che lo ha adottato fin da subito. La sicurezza in più che gli chiede Prandelli arriverà con il tempo, ma intanto la Fiorentina può godersi tutta la sua qualità. Quella che lo ha messo nel mirino dei club più importanti e che lo scorso anno ha fatto innamorare subito tutti, i viola e gli azzurri dell’Italia.

L’ultima volta che Gaetano ha segnato è stato infatti nella gara contro l’Udinese quando ha realizzato una doppietta ed ha servito un assist. Ecco, servirebbe quel Castrovilli. E oggi al Franchi può tornare a fare anche di più. Potrebbe trasformarsi nel trascinatore talentoso, senza Ribery infortunato e forse senza Pezzella che è convocato, ma non certo in gran condizione tanto che dovrebbe iniziare dalla panchina. Al suo numero 10 Prandelli chiede un salto di qualità. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.

