Castrovilli può lasciare la Fiorentina, grande distanza con la società per il rinnovo. Addio possibile

Mancano 11 mesi alla scadenza del contratto di Gaetano Castrovilli e il numero dieci della Fiorentina non ha ancora rinnovato il contratto con la società gigliata. Nel corso di queste settimane sono andati in scena diversi incontri tra il suo procuratore e la società viola per provare a trovare un accordo che per adesso non è stato ancora trovato perchè la differenza tra le due parti è ancora tanta. A questo punto non è assolutamente da escludere la cessione del calciatore che vorrebbe essere considerato tra i giocatori più importanti del club anche dal punto di vista contrattuale. Toccherà alla società prendere una decisione, o accontenta il ragazzo oppure dovrà trovare il miglior acquirente per evitare di perderlo a zero alle fine della prossima stagione.

SARA LA SETTIMANA DELL’ADDIO DI AMRABAT?