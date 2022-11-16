Castrovilli pronto a tornare da gennaio: il recupero procede bene. Potrebbe giocare le ultime amichevoli 

Nei giorni scorsi Castrovilli ha disputato una parte di partitella con i compagni

Castrovilli è infortunato dallo scorso aprile, ora però lo stesso giocatore vede la fine del tunnel. Nei giorni scorsi si sono ripetute le buone notizie: prima il rientro parziale in gruppo, poi la gioia di poter disputare una frazione di partitella con i compagni. Sarà necessario procedere senza fretta, ma il recupero sta procedendo bene. Dopodiché sarà necessario ritrovare la condizione atletica e il ritmo partita, però la fine del calvario non è più così lontana. Continuerà a lavorare durante la sosta che per lui è un’ottima alleata. Verrà testato giorno dopo giorno, durante le sedute di allenamento e forse anche nelle ultime amichevoli che ha in programma la Fiorentina prima della ripresa del campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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