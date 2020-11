CorSport, Castrovilli, Prandelli per lui studia la posizione da numero 10, è arrivato il suo momento

Dopo il numero 10, anche il “peso” da 10. Per la Fiorentina, per la Nazionale azzurra. Chi? Gaetano Castrovilli, ovviamente. Ha appena dovuto rinunciare alla nuova convocazione del commissario tecnico Mancini a causa della “bolla” imposta alla squadra viola fino a martedì 17 per i recenti casi di Covid 19 in gruppo, con conseguente stop a muoversi da parte dell’Asl di Firenze. Una rinuncia a denti stretti ma l’appuntamento è solo rimandato a marzo e a un periodo ancora più significativo, perchè porterà dritto alla tanto attesa edizione degli Europei: e Castrovilli ci vuole arrivare con le stesse credenziali, anzi se possibile rafforzate. Da Castrovilli centrocampista di qualità-quantità a Castrovilli numero 10 della Fiorentina e del calcio italiano: questo è il momento. Lo scrive il Corriere dello Sport.

