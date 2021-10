Castrovilli out contro il Venezia, in settimana nuovi controlli. Nel mirino c’è il Cagliari

Nessun rischio per Gaetano Castrovilli, questo da quando ha rimediato l’infortunio contro il palo a Marassi. Nuovi controlli sono previsti in settimana, se l’esito sarà positivo il 10 viola potrà tornare ad allenarsi. Contro il Venezia dunque non ci sarà, visto che proviene anche da un mese di stop totale. Nel mirino c’è la sfida contro il Cagliari del 24 ottobre. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

