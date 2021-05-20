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Castrovilli: "Leggo con stupore che avrei cambiato procuratore"

Castrovilli ribadisce di non aver cambiato il procuratore.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2021 20:18
Castrovilli: "Leggo con stupore che avrei cambiato procuratore" -
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FLORENCE, ITALY - JANUARY 13: Gaetano Castrovilli of ACF Fiorentina in action during the Coppa Italia match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Artemio Franchi on January 13, 2021 in Florence, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under

Queste le dichiarazioni del centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, sulle notizie uscite sul suo possibile cambio di agente sul suo profilo ufficiale di Instagram:

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"Leggo con stupore che avrei cambiato procuratore, ci tengo a precisare che ad oggi sono rappresentato dal mio agente degli ultimi anni. Qualunque eventuale futura scelta sarà di sicuro una mia libera decisione. Ascolto tutti, ma decido sempre con la mia testa".

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