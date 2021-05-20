Castrovilli: "Leggo con stupore che avrei cambiato procuratore"

Castrovilli ribadisce di non aver cambiato il procuratore.

Queste le dichiarazioni del centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, sulle notizie uscite sul suo possibile cambio di agente sul suo profilo ufficiale di Instagram:

"Leggo con stupore che avrei cambiato procuratore, ci tengo a precisare che ad oggi sono rappresentato dal mio agente degli ultimi anni. Qualunque eventuale futura scelta sarà di sicuro una mia libera decisione. Ascolto tutti, ma decido sempre con la mia testa".

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