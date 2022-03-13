Castrovilli: "Firenze merita di tornare in Europa, ce la metteremo tutta. Adesso ho più fiducia"

Il centrocampista della Fiorentina Castrovilli ha commentato a DAZN la vittoria della squadra viola col Bologna

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Bologna. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com:

“Abbiamo fatto un’ottima partita, ma dobbiamo migliorare sotto porta. Però l’importante era il risultato e siamo contenti di aver portato a casa tre punti. A inizio stagione ho avuto due infortuni, adesso sento più fiducia e darò il massimo fino al termine della stagione. Europa? Dobbiamo pensare partita dopo partita, dobbiamo restare attaccati al treno dell’Europa. Poi succederà quel che succederà… Questa piazza merita un traguardo del genere, ce la metteremo tutta per raggiungere un grande obiettivo”.

IL COMMENTO ALLA PARTITA DI ITALIANO

https://www.labaroviola.com/italiano-ammette-non-abbiamo-fatto-una-bellissima-partita-potevamo-andare-in-svantaggio/168878/