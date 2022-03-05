Castrovilli è tornato, è l'ago della bilancia della Fiorentina. Futuro? Il contratto scade nel 2024

Si attendono sviluppi sul fronte rinnovo per Castrovilli

Tuffo di testa senza paura la palla che si infila nell'angolo, la Fiorentina che pareggia. E soprattutto lui Castrovilli che inizia a sentirsi nuovamente se stessi. Il trauma al costato rimediato sbattendo violentemente sul campo bagnato contro il palo nella gara contro il Genoa, ha rischiato di provocare conseguenze potenzialmente drammatiche. Dovranno essere sviluppati anche i discorsi in merito al contratto con la Fiorentina. Quello attuale è breve e scadrà nel giugno del 2024: da qualche settimana il giocatore ha cambiato procura passando da Minieri alla World Soccer Agency. Si attendono sviluppi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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