Labaro Viola

Castrovilli é tornato, 7 su 7: ora la doppia missione conquistare la Fiorentina e la Nazionale

Castrovilli è un centrocampista di alto livello o normale? Questa è la domanda a cui va trovata una risposta a tre anni dal suo esordio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2022 08:55
Castrovilli é tornato, 7 su 7: ora la doppia missione conquistare la Fiorentina e la Nazionale - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Castrovilli
Condividi

Gaetano Castrovilli

Sette su sette le partite di Gaetano Castrovilli da titolare nell’ultimo mese, da quando cioè la stagione della Fiorentina é entrata nella fase cruciale. Castrovilli é un centrocampista di alto livello o un centrocampista normale? Ancora oggi rimane sospesa a mezz’aria. Ha scelto per ora intelligentemente la strada della sostanza. Conquistare la Fiorentina e conquistare la maglia azzurra é la doppia missione che si é dato in questo 2022. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, BURDISSO: “IL MIO COMPITO A FIRENZE È QUELLO DI GIRARE IL MONDO PER OFFRIRE IL MEGLIO ALLA FIORENTINA”

https://www.labaroviola.com/burdisso-il-mio-compito-a-firenze-e-quello-di-girare-il-mondo-per-offrire-il-meglio-alla-fiorentina/169122/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok