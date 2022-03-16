Castrovilli é tornato, 7 su 7: ora la doppia missione conquistare la Fiorentina e la Nazionale

Castrovilli è un centrocampista di alto livello o normale? Questa è la domanda a cui va trovata una risposta a tre anni dal suo esordio

Sette su sette le partite di Gaetano Castrovilli da titolare nell’ultimo mese, da quando cioè la stagione della Fiorentina é entrata nella fase cruciale. Castrovilli é un centrocampista di alto livello o un centrocampista normale? Ancora oggi rimane sospesa a mezz’aria. Ha scelto per ora intelligentemente la strada della sostanza. Conquistare la Fiorentina e conquistare la maglia azzurra é la doppia missione che si é dato in questo 2022. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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