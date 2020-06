Castrovilli: “Ci manca la freddezza sottoporta. La 10 della Fiorentina? Sarebbe un sogno indossarla”

“Mi è mancato molto giocare una partita – ha detto Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina a Tuttosport – , ma mi mancano soprattutto i nostri tifosi. Per ora siamo in vantaggio rispetto a chi è inondo alla classifica, non possiamo che migliorare. Creiamo occasioni ma non siamo freddi sottoporta, dovremmo migliorare. Lazio? Hanno tanti calciatori bravi, non solo Immobile. Abbiamo delle pesanti assenze ma possiamo sopperire ad esse. La 10 della Fiorentina? L’hanno indossata campioni come Baggio e Rui Costa, sarebbe un sogno indossare quel numero. Sono molto legato a Firenze, sto bene qui, sento che tutti si fidano di me”.