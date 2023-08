Castrovilli, che incubo! Intervento al crociato ieri e lungo stop per il centrocampista

Un bruttissimo incubo si è materializzato scrive il Corriere dello Sport, nuovamente per Gaetano Castrovilli che ieri si è sottoposto ad artroscopia al ginocchio sinistro a Roma. Intervento riuscito, così il centrocampista fa rientro a Firenze per eseguire il programma di recupero. E qui si torna al discorso di partenza e all’incubo per il calciatore viola, con la memoria che va forzatamente ad aprile 2022 e al gravissimo infortunio subìto in Fiorentina-Venezia: perché il ginocchio e il legamento sono quelli, causa poi di un’assenza lunga nove mesi dal terreno di gioco per la lesione che aveva riguardato anche legamento collaterale mediale e menisco esterno. Si prospetta un altro stop: se abbastanza lungo, lungo o molto lungo, lo dirà il tempo, ma di sicuro a Gaetano è richiesta un’altra dimostrazione di grande volontà per il suo superamento.

