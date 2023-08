Alla Fiorentina arriveranno un difensore e un centrocampista. Possibile il terzo grande colpo offensivo

Il mercato della Fiorentina è entrato nel vivo domenica scorsa, nella giornata in cui i dirigenti viola hanno chiuso per l’arrivo di Christensen ed hanno scelto di stringere anche per Nzola e Beltran. Il primo è stato definito lunedi sera a cena nel pieno centro di Firenze, il secondo invece sta viaggiando in questi minuti verso l’Italia, direzione Firenze, con l’arrivo previsto per la mattinata di domani e il conseguente sbarco al Franchi domani sera dove, in occasione di Fiorentina-Ofi Creta, verrà presentato ai tifosi viola presenti allo stadio.

Ma il mercato viola non finisce qui, arriverà anche un difensore centrale che andrà a sostituire Igor, possibile che sia un difensore centrale mancino ma sui nomi ci sono bocche chiuse e il primo obiettivo è top secret da settimane. Come abbiamo raccontato in questo mese, il nome di Sutalo, seppur nella lista viola, non è mai stato il primo obiettivo dei dirigenti della Fiorentina e infatti, molto probabilmente, andrà all’Ajax per 20 milioni circa.

I prossimi 8 giorni saranno anche decisivi per la cessione di Amrabat al Manchester United, il centrocampista marocchino è promesso sposo della squadra inglese da più di un mese e adesso sembra proprio che sia arrivato il momento della chiusura del cerchio con la Juventus spettatrice interessata ma per ora mai sentita dal club viola.

La cessione di Amrabat, che porterà 30 milioni circa nella casse della Fiorentina, aprirà la strada ad un altro colpo, quello del centrocampista centrale. Anche questo sarà un nome mai troppo chiacchierato e già nei pensieri dei dirigenti. Una volta che si avrà la certezza della partenza di Amrabat, si uscirà allo scoperto.

Ma potrebbe non essere finita qui, con la cosiddetta ciliegina sulla torta, ovvero un giocatore di livello in arrivo per il reparto avanzato. Potrebbe essere un esterno forte ma non è escluso possa essere anche un centrocampista offensivo. I nomi nella testa e nei sogni dei tifosi viola sono quelli di Berardi e Zaniolo. Vediamo se Pradè, Barone e Burdisso decideranno di affondare su uno di questi due oppure virare su altri profili.

Su questo ultimo grande colpo però, vanno considerate anche le uscite. Numericamente la rosa viola dal centrocampo in su è completa. Dunque un arrivo vuol dire cessione. Sottil, Ikonè e Kouamè non sono certi della loro permanenza se dovesse arrivare una buona proposta. Vero che l’ivoriano piace tanto a Italiano ma il mercato potrebbe portare delle ottime offerte che verranno certamente prese in considerazione. Anche i nomi di Quarta e Jovic sono in uscite, chiusi dai nuovi arrivi. Il club aspetta di ricevere offerte anche per loro.

IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA SU CASTROVILLI