Da Castrovili a Diakhatè passando per Sottil: tanti giovani a Moena, sulle orme di Chiesa

A partire dal prossimo 8 luglio saranno tanti i giovani della Primavera che cercheranno di mettersi in mostra agli occhi di Stefano Pioli

Dal prossimo 8 luglio, ci saranno altri ragazzi che faranno di tutto per mettersi in mostra come Chiesa un anno fa. Fra questi c’è Castrovilli, ma anche Diakhatè.Una chiamata se l’aspetta Sottil, anche l’altro figlio d’arte Baroni dovrebbe essere aggregato. Con loro i portieri Satalino e Cerofolini, Perez e il più ‘esperto’ Petriccione.

Fonte: Il Corriere Fiorentino