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Cassano: "Quando iniziavo a giocare la Fiorentina arrivava sesta con Batistuta e Rui Costa. Oggi..."

Antonio Cassano ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell'intervista rilasciata a Il Mattino. "Quando iniziavo a giocare in Serie A - le sue parole - c'erano squadre con grandi campioni. Mi ricord...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2018 15:33
Cassano: "Quando iniziavo a giocare la Fiorentina arrivava sesta con Batistuta e Rui Costa. Oggi..." -
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Antonio Cassano ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell'intervista rilasciata a Il Mattino. "Quando iniziavo a giocare in Serie A - le sue parole - c'erano squadre con grandi campioni. Mi ricordo in particolare la Fiorentina: ci giocavano Batistuta, Rui Costa e Edmundo, eppure arrivava sesta. Oggi, a parte Cristiano Ronaldo, Higuain e Pjanic, non vedo molti grandi giocatori in giro".

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