Cassano: "Quando iniziavo a giocare la Fiorentina arrivava sesta con Batistuta e Rui Costa. Oggi..."

Antonio Cassano ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell'intervista rilasciata a Il Mattino. "Quando iniziavo a giocare in Serie A - le sue parole - c'erano squadre con grandi campioni. Mi ricord...

Antonio Cassano ha parlato anche di Fiorentina nel corso dell'intervista rilasciata a Il Mattino. "Quando iniziavo a giocare in Serie A - le sue parole - c'erano squadre con grandi campioni. Mi ricordo in particolare la Fiorentina: ci giocavano Batistuta, Rui Costa e Edmundo, eppure arrivava sesta. Oggi, a parte Cristiano Ronaldo, Higuain e Pjanic, non vedo molti grandi giocatori in giro".