“Ho sentito che ci sono dei calciatori della Fiorentina positivi, così come nel Torino e nella Samp – ha detto Antonio Cassano in una diretta Instagram – Quando ti mancano alcuni calciatori come fai a ricominciare? Se c’è gente che non si allena, come fai a ripartire? Dirigenti sportivi italiani? In Serie A di buoni ce ne saranno 3/4. Quelli bravi sono Ausilio, Sabatini, Rossi e Tare. Gli altri sono buoni solo a prendere lo stipendio…”